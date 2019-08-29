Никак не проявил себя в Копли, зато попал на чемпионат мира
На чемпионате мира по баскетболу - он стартует 31 августа в Китае - сыграет один игрок, выступавший в минувшем сезоне в эстонском клубе.
На чемпионате мира по баскетболу - он стартует 31 августа в Китае - сыграет один игрок, выступавший в минувшем сезоне в эстонском клубе.
23-летний сенегалец Папа Диоп сыграл в эстонско-латвийской баскетбольной лиге за "Калев/ТУ" 8 матчей, в которых набирал в среднем по 1,25 очка.
Статистика, скажем так, не впечатляет, поэтому в спорткомплексе "Сыле", где проводил домашние матчи "Калев/ТУ", сенегальский форвард долго не задержался.
В отборочном турнире чемпионата мира его показатель был чуть лучше - 2 очка за набранный матч.
Сенегал сыграет на чемпионате мира в одной группе с Литвой, Австралией и Канадой. Шансы пробиться в плей-офф у африканской команды чисто теоретические.
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