Начинается чемпионат мира по баскетболу. Сербы и греки готовы дать бой США

Помимо медалей, будут разыграны билеты на Олимпиаду-2020. Прямой пропуск на Игры в Токио получат 7 команд - по две лучшие от Европы и Америки, а также по одной от Азии, Африки и Океании. Еще 16 участников чемпионата мира получат право выступления в олимпийской квалификации.

США уже не те?

Чемпионский титул, завоеванный пять лет назад в Испании, защищают США. Команда полностью составлена из игроков НБА, правда, суперзвезд первой величины в ней нет.

Лишь двое из 12 игроков имеют опыт выступлений на топ-турнирах: форвард Харрисон Барнс побеждал на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, а центровой Мэйсон Пламли выступал на предыдущем чемпионате мира.

Накануне чемпионата мира США неожиданно проиграли контрольный матч Австралии - 94:98. Американцы потерпели первое поражение, начиная с 2006 года. Их победная серия насчитывала 78 матчей подряд.

Сербы рвутся в бой

Конкуренцию американцам готовы составить серебряные призеры предыдущего первенства сербы. Пять лет назад они уступили в финале с разницей 38 очков. Нынче такой разгром вряд ли повторится - сербы собрали практически сильнейший состав.

Три предыдущих финала на топ-турнирах (чемпионат мира-2014, Олимпиада-2016 и Евробаскет-2017) балканская команда проиграла. В Китае сербы намерены прервать неприятную традицию.

К главным фаворитом турнира причисляют и Грецию, за которую будет играть самый ценный игрок НБА минувшего сезона Яннис Адетокунбо.

Россия в ослабленном составе

Сборная России первый поединок на мировом первенстве проведет 31 августа с Нигерией. Победа в этом матче открывает дорогу в плей-офф.

Напомним, что россияне накануне мирового первенства из-за травм лишились практически стартовой пятерки. Потеря центрового Тимофея Мозгова и снайпера Алексея Шведа очень чувствительна - равноценной замены им нет.