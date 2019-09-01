Литва раздавила Сенегал на чемпионате мира

В другом матче группы H сборная Австралии в упорной борьбе обыграла канадцев — 108:92.

В группе E оба матча закончились примерно одинаково — США обыграли сборную Чехии 88:67, а турки — японцев, 86:67.

Греки, фавориты группы F, легко разобрались с командой Черногории, 85:60, а вот бразильцы чуть было не упустили победу в матче с командой Новой Зеландии — ведя после 3-й четверти с разницей +16, бразильцы расслабились и позволили новозеландцам вплотную подобраться к себе в последней четверти. Но все-таки класс бразильцев оказался выше, итоговой счет — 102:94 в пользу команды из Южной Америки.

В группе G Доминиканская республика с трудом одолела сборную Иордании, 80:76, а французы решили последовать примеру бразильцев и создали себе проблемы на пустом месте, едва не проиграв немцам 78:74.

В понедельник ждем удачной игры сборной России против команды Южной Кореи, а центральным матчем группы B будет встреча Нигерии и Аргентины.