Как так? Никак не проявил себя в Копли, зато попал на чемпионат мира

23-летний сенегалец Папа Диоп сыграл в эстонско-латвийской баскетбольной лиге за "Калев/ТУ" 8 матчей, в которых набирал в среднем по 1,25 очка.

Статистика, скажем так, не впечатляет, поэтому в спорткомплексе "Сыле", где проводил домашние матчи "Калев/ТУ", сенегальский форвард долго не задержался.

В отборочном турнире чемпионата мира его показатель был чуть лучше - 2 очка за набранный матч.

Сенегал сыграет на чемпионате мира в одной группе с Литвой, Австралией и Канадой. Шансы пробиться в плей-офф у африканской команды чисто теоретические.