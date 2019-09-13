Испания и Аргентина вышли в финал чемпионата мира

В последней четверти сборная Испании отыграла у австралийцев 4 очка, а потом во втором овертайме перебегала команду с зеленого континента — в итоге 95:88.

Аргентинцы наращивали отрыв от четверти к четверти и добились уверенной победы с разницей в 14 очков — 80:66.

Финал начнется в воскресенье, в 15.00 по таллиннскому времени.