13.09.2019, 17:38

Испания и Аргентина вышли в финал чемпионата мира


rus.delfi.ee
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Испания и Аргентина вышли в финал чемпионата мира
Фото: fiba.com

На баскетбольном чемпионате мира в Китае испанцы сломили сборную Австралии только в овертайме, а аргентинцы легко выиграли у французов.

В последней четверти сборная Испании отыграла у австралийцев 4 очка, а потом во втором овертайме перебегала команду с зеленого континента — в итоге 95:88.

Аргентинцы наращивали отрыв от четверти к четверти и добились уверенной победы с разницей в 14 очков — 80:66.

Финал начнется в воскресенье, в 15.00 по таллиннскому времени.

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