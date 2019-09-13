13.09.2019, 17:38
Испания и Аргентина вышли в финал чемпионата мира
На баскетбольном чемпионате мира в Китае испанцы сломили сборную Австралии только в овертайме, а аргентинцы легко выиграли у французов.
На баскетбольном чемпионате мира в Китае испанцы сломили сборную Австралии только в овертайме, а аргентинцы легко выиграли у французов.
В последней четверти сборная Испании отыграла у австралийцев 4 очка, а потом во втором овертайме перебегала команду с зеленого континента — в итоге 95:88.
Аргентинцы наращивали отрыв от четверти к четверти и добились уверенной победы с разницей в 14 очков — 80:66.
Финал начнется в воскресенье, в 15.00 по таллиннскому времени.
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