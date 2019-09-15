Испания - чемпион мира по баскетболу!

Сборная Испании прекрасно начала матч, создва комфортное преимущество в 9 очков и дальше только наращивала его. Счет по партиям - 23:14, 20:17, 23:16, 29:28.

Европейцы становятся чемпионами мира уже во второй раз, до этого они выигрывали чемпионат в 2009-м году.