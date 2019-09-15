15.09.2019, 17:12
Испания - чемпион мира по баскетболу!
В финале повержены аргентинцы - 95:75
В финале повержены аргентинцы - 95:75
Сборная Испании прекрасно начала матч, создва комфортное преимущество в 9 очков и дальше только наращивала его. Счет по партиям - 23:14, 20:17, 23:16, 29:28.
Европейцы становятся чемпионами мира уже во второй раз, до этого они выигрывали чемпионат в 2009-м году.
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