Звезду белорусского спорта отправили на нары

Левченко была задержана утром 30 сентября в аэропорту, когда собиралась вылететь на лечение за границу. Прямо с аэропорта ее доставили в суд. Рапорт на спортсменку написал лейтенант милиции, который на заседание суда не явился.

Вина спортсменки была установлена в суде на основании фотографий в газете "Прессбол" и в "Инстаграме".

Баскетболистка активно высказывалась против насилия в стране и за проведения повторных выборов, она также входила в Свободное объединение спортсменов Беларуси, подписала Открытое письмо к власти и силовикам и постоянно ходила на воскресные марши.

Левченко много лет выступала за сборную Белоруси. Она становилась чемпионкой Литвы, России, Польши. На чемпионате мира 2010 года ее признали лучшей центровой турнира.