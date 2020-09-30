Звезду белорусского спорта отправили на нары
37-летняя белорусская баскетболистка Елена Левченко получила 15 суток ареста за участие в несанкционированных митингах протеста, сообщает "Прессбол".
37-летняя белорусская баскетболистка Елена Левченко получила 15 суток ареста за участие в несанкционированных митингах протеста, сообщает "Прессбол".
Левченко была задержана утром 30 сентября в аэропорту, когда собиралась вылететь на лечение за границу. Прямо с аэропорта ее доставили в суд. Рапорт на спортсменку написал лейтенант милиции, который на заседание суда не явился.
Вина спортсменки была установлена в суде на основании фотографий в газете "Прессбол" и в "Инстаграме".
Баскетболистка активно высказывалась против насилия в стране и за проведения повторных выборов, она также входила в Свободное объединение спортсменов Беларуси, подписала Открытое письмо к власти и силовикам и постоянно ходила на воскресные марши.
Левченко много лет выступала за сборную Белоруси. Она становилась чемпионкой Литвы, России, Польши. На чемпионате мира 2010 года ее признали лучшей центровой турнира.
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