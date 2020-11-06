Звездный баскетболист НБА скончался в тюрьме. Он отбывал пожизненное

Джонсон умер еще 26 октября от неназванной болезни, однако официальные лица подтвердили его смерть только в четверг.
В 80-е Джонсон был лидером команды ”Атланта Хокс” (выступал за нее с 1977 по 1986 год), дважды играл в Матче звезд (1980, 1981), набирал более 15 очков в среднем за матч на протяжении 10 лет, однако во второй половине 80-х его карьеру сгубили наркотики. Он был дисквалифицирован НБА, подвергался арестам более 100 раз по самым разным причинам от хранения кокаина и кражи со взломом до нападения на полицейского.
В 2008 году Джонсон был обвинен в изнасиловании 8-летней девочки и заключен под стражу пожизненно.
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