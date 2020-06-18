Звезда сборной СССР: "Как тренер, Гомельский был очень слаб"

"Как тренер Александр Гомельский был слаб, - считает Валтерс. - Он был хорошим менеджером и великолепным психологом. Имел большой авторитет. Но в баскетболе не разбирался. Да, игру чувствовал, этого не отнять, но какие-то новшества и тонкости — не его конек. У него всегда было 10-12 человек, на которых делал ставку. Так просто попасть в сборную было невозможно. Но если уже попал, то намертво".

"Понятно, что говорить что-то подобное в адрес Гомельского сегодня неудобно. Его уже нет — патриарх и все такое, — кто-то может обидеться. Но то же самое я говорил и в 80-е — ребята не дадут соврать", - добавил Валтерс.

Под руководством Гомельского латвийский баскетболист становился чемпионом Европы и мира, но на победную для сборной СССР Олимпиаду-1988 в Сеуле он не попал.

Сам Валтерс утверждает, что не очень-то хотел и ехать в Сеул, поскольку не собирался в ней участвовать основной центровой сборной СССР Арвидас Сабонис, перенесший серьезную операцию. Валтерс приехал на предолимпийский сбор, а его вопрос с участием в Олимпиаде решало голосование игроков.

"Там были игроки ЦСКА - за меня проголосовали трое, но не было прибалтов. Если бы на сбор приехал Сабонис, был совсем другой расклад бы. Да и я тогда тренировался бы по-другому", - сказал Валтерс.

"Если бы поехал на Олимпиаду, мы ее не выиграли бы, - чистосердечно признался Валтерс. - Моя ошибка была в том, что вообще поехал на тот сбор. Ребята нормально тренировались и думали, как пробиться в призовую тройку. Какие олимпийские чемпионы? В финал бы попасть - уже здорово. Но буквально в последнюю минуту в сборной появился Сабонис, и все воспрянули духом".

В состав сборной СССР, которая выиграла Олимпиаду-88, входило 12 игроков. Половина из них представляли Балтию: эстонец Тийт Сокк, латвиец Игорь Миглиниекс и четыре баскетболиста из Литвы - Арвидас Сабонис, Шарунас Марчюленис, Римас Куртинайтис и Вальдемарас Хомичюс.