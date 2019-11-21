Звезда эстонского спорта: "В сборной СССР играл мало из-за своей глупости"

В 1971 году Таммисте в составе сборной СССР стал чемпионом Европы. Это был единственный титульный турнир, на котором он выступал.

"То, что я мало выступал в сборной СССР - моя собственная глупость, - приводит слова Таммисте Korvpall 24. - Я хотел играть там как в "Калеве", а во мне видели больше разыгрывающего игрока. Мой первый выезд со сборной СССР был в Бразилию и Уругвай. Броски тогда не шли и я отдавал передачи партнерам. Благодаря этому и играл в основной пятерке".

"В следующем турне в Италии стал больше бросать, но процент попадания был не так хорош и я получал мало игрового времени", - добавил Таммисте.

Эстонский игрок еще несколько раз привлекался на тренировочные сборы, но пробиться в состав на титульные топ-турниры Таммисте больше не удалось.

"В сборной СССР были свои снайперы, а меня видели в роли разыгрывающего. Если бы я это делал и больше играл в защите, то мог бы задержаться в команде подольше", - сказал ветеран.