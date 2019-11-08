08.11.2019, 14:50

Звезда эстонского баскетбола неожиданно покинул клуб


Пеэп Пахв
EST 1
Korvpall Tallinna Kalev vs Avis Utilitas Rapla
Tanel SokkFoto: Jaanus Lensment

Серебряный призер чемпионата Эстонии по баскетболу "Калев"/ТУ неожиданно покинул ведущий игрок Танель Сокк. 34-летний баскетболист сообщил, что хочет отдохнуть от баскетбола. С начала сезона не прошло и полтора месяца.

"Чувствую, что нуждаюсь сейчас в отдыхе. Последние две недели чувствовал себя очень неважно. Сдам анализ крови и поеду с семьей на отдых. Извиняюсь перед командой, что ослабил ее", - пояснил свое решение Сокк.

Что будет дальше, опытный игрок пока не может сказать. Если самочувствие улучшится, то он может продолжить карьеру.

В эстонско-латвийской баскетбольной лиге "Калев"/ТУ выступает пока не слишком удачно. В шести матчах столичный клуб одержал лишь одну победу. Следующий поединок подопечные Мартина Мюйрсеппа проведут 10 ноября в Копли против лидера латвийского "Огре", который выиграл все 7 проведенных встреч.

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