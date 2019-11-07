07.11.2019, 20:45
"Зенит" проиграл российское дерби в Евролиге
Программу седьмого тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги открыло российское дерби "Зенит" - "Химки". Победу в Санкт-Петербурге одержала подмосковная команда - 87:73 (52:43).
Программу седьмого тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги открыло российское дерби "Зенит" - "Химки". Победу в Санкт-Петербурге одержала подмосковная команда - 87:73 (52:43).
"Химки" выиграли пятый матч в Евролиге и закрепились в зоне плей-офф. "Зенит" с двумя победами находится в нижней части турнирной таблицы.
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