07.11.2019, 20:45

"Зенит" проиграл российское дерби в Евролиге


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Korvpall KalevCramo vs BC Himki
Korvpall KalevCramo vs BC HimkiFoto: Jaanus Lensment

Программу седьмого тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги открыло российское дерби "Зенит" - "Химки". Победу в Санкт-Петербурге одержала подмосковная команда - 87:73 (52:43).

"Химки" выиграли пятый матч в Евролиге и закрепились в зоне плей-офф. "Зенит" с двумя победами находится в нижней части турнирной таблицы.

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