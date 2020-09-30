"Зенит", ЦСКА и Райесте начинают новый сезон Евролиги

Предыдущий сезон Евролиги был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. На старте нового сезона лишь 7 клубов допустят ограниченное количество зрителей на свои домашние поединки - "Зенит", "Химки", ЦСКА (все - Россия), итальянский "Милан", французский "Виллербан", испанская "Валенсия" и литовский "Жальгирис".

По оценке экспертов, главными фаворитами предстоящего сезона считаются ЦСКА, "Анадолу Эфес", "Барселона" и "Реал".

В составе испанской "Басконии" заявлен на Евролигу 21-летний эстонский легионер Сандер Райесте (рост 204 см), выступавший в прошлом сезоне в таллиннском "Калев/Крамо".

В матче открытия нового сезона "Анадолу Эфес" принимает петербургский "Зенит", а "Барселона", которую летом возглавил литовец Шарунас Ясикявичюс, сразится на своей площадке с ЦСКА.