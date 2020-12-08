08.12.2020, 10:55
Защитник сборной Эстонии тяжело травмировал колено в Испании
27-летний баскетболист сборной Эстонии Мартин Паасоя вынужден досрочно завершить сезон. В минувшие выходные защитник "Вальядолида" травмировал колено в поединке чемпионата Испании с "Овьедо".
Выступающий в первой лиге испанского первенства "Вальядолид" сообщил в социальных сетях о травме мениска у эстонского легионера.
Уроженца Кярдла ожидает операция, после которой необходим восстановительный период. По первоначальным оценкам, Паасоя выбыл из строя на полгода.
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