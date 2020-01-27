Юри Ратас: мне посчастливилось встретиться с Коби Брайантом, он был для меня примером

"Это потеря для всего мира. Я выражаю искренние соболезнования всем членам семьи, близким и поклонникам легендарного баскетболиста, — написал премьер в социальной сети Facebook.
— Мне посчастливилось встретиться с Коби Брайантом в Милане в 1997 году — мы соревновались с эстонской командой на международном турнире по уличному баскетболу, патроном которого он был. С тех пор легендарный баскетболист был мне примером не только своим мастерством, но и усердием, самоотдачей и заботой.
Я буду помнить и чтить легенду баскетбола. Пусть земля будет пухом тебе и твоей дочери, Коби Брайант".
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