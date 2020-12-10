10.12.2020, 21:45

Выступавший в чемпионате Эстонии форвард скончался в 30 лет


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Nemanja Miljkovic (nr 22)
Nemanja Miljkovic (nr 22)Foto: Kristhel Vaht

Выступавший в чемпионате Эстонии за пярнуский "Садам" сербский баскетболист Неманья Милькович скончался в 30-летнем возрасте.

Последнее время серб работал на родине тренером в баскетбольном клубе "Герак". Милькович умер после тяжелого заболевания.

За пярнуский "Садам" сербский форвард выступал в чемпионате Эстонии три сезона (2013/14, 2014/15 и 2017/18).

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