Врач ЦСКА скончался от коронавирусной инфекции

Врач баскетбольного клуба ЦСКА Роман Абжелилов умер в Москве из-за коронавирусной инфекции.
Клуб выразил соболезнования родным сотрудника. "Его организм отчаянно боролся, но так и не сумел справиться с осложнениями здоровья, вызванными коронавирусной инфекцией", — сообщает официальный сайт ЦСКА.
Абжелилову было 44 года - до своего очередного дня рождения он не дожил три месяца. У доктора остались жена и двое детей.
О заражении Абжелилова стало известно 1 мая. Тогда же он был госпитализирован в больницу в Коммунарке.
За последние сутки в России зафиксировали 9200 случаев заражения. За весь период эпидемии скончались 2537 пациентов с коронавирусом.
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