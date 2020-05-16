Врач ЦСКА скончался от коронавируса. Ему было 44 года

Клуб выразил соболезнования родным сотрудника. "Его организм отчаянно боролся, но так и не сумел справиться с осложнениями здоровья, вызванными коронавирусной инфекцией", — сообщает официальный сайт ЦСКА.

Абжелилову было 44 года - до своего очередного дня рождения он не дожил три месяца. У доктора остались жена и двое детей.

О заражении Абжелилова стало известно 1 мая. Тогда же он был госпитализирован в больницу в Коммунарке.

За последние сутки в России зафиксировали 9200 случаев заражения. За весь период эпидемии скончались 2537 пациентов с коронавирусом.