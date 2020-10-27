27.10.2020, 14:05
Вот это счет! Поединок в эстонском баскетболе завершился с разницей 147 очков
В юношеском чемпионате Эстонии (U-18) зафиксирован удивительный счет. Команда Тартуский университет/Метек победила на своей площадке баскетболистов Дельты/Ныо с разницей в 147 очков - 156:9 (90:5).
Хозяева паркета превосходили соперника во всех компонентах. Тартусцы выиграли подбор мяча 76:25. К тому же гости 72 раза теряли мяч во время игры.
Тартуский игрок Робин Луйк сделал четверной дабл: он набрал 30 очков, сделал 15 подборов мяча, отдал 12 результативных передач и совершил 12 перехватов. Полную статистику матча можно посмотреть ЗДЕСЬ.
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