Вот это счет! Поединок в эстонском баскетболе завершился с разницей 147 очков

Хозяева паркета превосходили соперника во всех компонентах. Тартусцы выиграли подбор мяча 76:25. К тому же гости 72 раза теряли мяч во время игры.

Тартуский игрок Робин Луйк сделал четверной дабл: он набрал 30 очков, сделал 15 подборов мяча, отдал 12 результативных передач и совершил 12 перехватов. Полную статистику матча можно посмотреть ЗДЕСЬ.