Вот это конкурс! На должность главного тренера сборной Эстонии 18 кандидатов(2)
На должность главного тренера сборной Эстонии - конкурс был объявлен в середине июля - поступило 18 заявлений.
На должность главного тренера сборной Эстонии - конкурс был объявлен в середине июля - поступило 18 заявлений.
"В числе кандидатов как эстонцы, так и иностранные специалисты, - отметил президент Баскетбольного союза Яак Салуметс. - Выбираем из их числа 4-6 человек, которые соответствуют стратегической концепции и целям организации. Проведем с ними переговоры".
"Окончательное решение будет принято на следующем заседании Баскетбольного союза 18 сентября", - добавил Салуметс.
Баскетбольный союз не стал разглашать имена претендентов. Ранее в эстонских СМИ появилась информация, что на должность главного тренера претендует Андрес Сыбер.
С 2009 года сборную Эстонии возглавлял олимпийский чемпион Тийт Сокк.
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