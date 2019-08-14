Вот это конкурс! На должность главного тренера сборной Эстонии 18 кандидатов

"В числе кандидатов как эстонцы, так и иностранные специалисты, - отметил президент Баскетбольного союза Яак Салуметс. - Выбираем из их числа 4-6 человек, которые соответствуют стратегической концепции и целям организации. Проведем с ними переговоры".

"Окончательное решение будет принято на следующем заседании Баскетбольного союза 18 сентября", - добавил Салуметс.

Баскетбольный союз не стал разглашать имена претендентов. Ранее в эстонских СМИ появилась информация, что на должность главного тренера претендует Андрес Сыбер.

С 2009 года сборную Эстонии возглавлял олимпийский чемпион Тийт Сокк.