ВИДЕО: "Жальгирис" проиграл четвертый матч подряд в Евролиге
В стартовом матче 10-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги литовский "Жальгирис" проиграл на своей площадке сербской "Црвене Звезде" - 59:61 (31:33).
В стартовом матче 10-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги литовский "Жальгирис" проиграл на своей площадке сербской "Црвене Звезде" - 59:61 (31:33).
Судьба матча была решена на последней минуте. Хозяева паркета вели в счете с разницей в два очка, но не сумели удержать преимущество.
Литовский клуб очень неудачно использовал трехочковые броски: 21 попытка и лишь 3 из них оказались удачные (процент попадания - 14,3). Впрочем, не лучше выглядели и сербы - 3/24 (12,5 процента).
"Жальгирис" (3-7) потерпел четвертое поражение подряд в Евролиге и находится в нижней части турнирной таблицы.
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