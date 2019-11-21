ВИДЕО: "Жальгирис" проиграл четвертый матч подряд в Евролиге

Судьба матча была решена на последней минуте. Хозяева паркета вели в счете с разницей в два очка, но не сумели удержать преимущество.

Литовский клуб очень неудачно использовал трехочковые броски: 21 попытка и лишь 3 из них оказались удачные (процент попадания - 14,3). Впрочем, не лучше выглядели и сербы - 3/24 (12,5 процента).

"Жальгирис" (3-7) потерпел четвертое поражение подряд в Евролиге и находится в нижней части турнирной таблицы.