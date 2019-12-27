ВИДЕО: "Жальгирис" прервал 9-матчевую серию поражений в Евролиге
В 16-м туре регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги аутсайдер первенства литовский "Жальгирис" победил в гостях германскую "Баварию" - 98:73 (43:35).
В 16-м туре регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги аутсайдер первенства литовский "Жальгирис" победил в гостях германскую "Баварию" - 98:73 (43:35).
"Жальгирис" прервал 9 матчевую серию поражений. Литовский клуб покинул последнее место в турнирной таблице, поменявшись позициями с петербургским "Зенитом", который дома проиграл сербской "Црвене Звезде" - 58:65 (40:37). Интересно, что во второй половине матча "Зенит" умудрился набрать только 18 очков.
Накануне действующий чемпион иЦСКА в непростом поединке одолел на своей площадке итальянский "Милан" - 78:75, а подмосковные "Химки" проиграли в гостях французскому "Виллербану" - 88:92.
Лидируют в Евролиге испанские клубы "Реал" и "Барселона", а также турецкий "Анадолу Эфес", одержавшие по 13 побед. ЦСКА делит с израильским "Маккаби" четвертое место - 11 побед.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
В деревне на Бали нашли затерявшийся самолёт
«Ваш игрок попался на допинге»: что было после матча с Чехией
Полицейские не стали спасать похищенного подростка, его убили
«Дом ужасов» под Гатчиной: жена дала показания