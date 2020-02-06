ВИДЕО: "Жальгирис" потерпел обидное поражение от лидера Евролиги
Программу 24-го тура баскетбольной Евролиги открыл поединок в Стамбуле, где лидер регулярного чемпионата турецкий "Эфес Анадолу" одолел литовский "Жальгирис" - 96:91 (40:43).
Программу 24-го тура баскетбольной Евролиги открыл поединок в Стамбуле, где лидер регулярного чемпионата турецкий "Эфес Анадолу" одолел литовский "Жальгирис" - 96:91 (40:43).
Занимавший 11-е место в турнирной таблице "Жальгирис" прибыл на берега Босфора в хорошем настроении, выиграв 3 матча подряд в Евролиге. В Стамбуле подопечные Шарунаса Ясикявичюса долгое время вели в счете, но на последних минутах поединка "Эфес" переломил ход встречи. Заключительную четверть турки выиграли со счетом 33:26.
В составе "Эфеса" по традиции солировал Шейн Ларкин, набравший 25 очков.
Победная серия турецкого клуба в Евролиге насчитывает теперь 9 матчей. "Эфес" уверенно лидирует в регулярном чемпионате.
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