ВИДЕО: "Жальгирис" дал бой самому богатому клубу Европы

Бюджет литовского клуба почти в четыре раза меньше, чем у "Барсы", но столь внушительная разница на площадке не очень ощущалась.

Двоевластие в таблице

"Жальгирис" проиграл первую половину матча с разницей в 7 очков, но в начале третьей четверти вырвался вперед. Гости заиграли агрессивнее и больше не упускали преимущество.

"Барселона" и итальянский "Милан" возглавляют турнирную таблицу, выиграв по 6 матчей. Замыкает тройку лидеров действующий чемпион ЦСКА (5), проигравший в гостях французскому "Виллербанну" - 67:66 (30:33).

Российское дерби на берегах Невы

Накануне в Евролиге состоялось российское дерби "Зенит" - "Химки". Победу в Санкт-Петербурге одержала подмосковная команда - 87:73 (52:43).

"Химки" выиграли пятый матч в Евролиге и закрепились в зоне плей-офф. "Зенит" с двумя победами находится в нижней части турнирной таблицы.

Бюджеты клубов Евролиги (в млн евро)

Тем временем французское издание L’Equipe обнародовало бюджеты клубов, выступающих в Евролиге. Самыми богатыми являются "Барселона", ЦСКА и "Реал".

1) Барселона 41

2) ЦСКА 40,7

3) Реал 40

4) Химки 33,3

5) Милан 31

6) Фенербахче 30

7) Зенит 26,7

8) Анадолу Эфес 24

9) Маккаби 24

10) Бавария 23

11) Баскония 16

12) Олимпиаакос 16

13) Валенсия 15

14) Панатинаикос 14

15) Жальгирис 11,9

16) Виллербанн 11,4

17) Альба 11

18) Црвена Звезда 8,3