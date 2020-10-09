ВИДЕО: "Зенит" шокировал "Барселону" на последней минуте

Из-за коронавирусных проблем "Зенит" потерял накануне матча трех игроков, а "Барса" прилетела на берега Невы без главного тренера Шарунаса Ясикявичюса.

Несмотря на отсутствие своего главкома, гости долгое время были впереди. "Зенит" впервые повел в счете только в заключительной четверти. Развязка матча произошла на последней минуте, когда "Зенит" реализовал три штрафных броска.

Питерцы взяли отличный старт в нынешнем сезоне, выиграв все 6 проведенных матчей: 2 - в Евролиге и 4 в Единой лиге ВТБ.

Следующий поединок "Зенит" проведет в гостях 13 октября против испанской "Басконии", за которую выступает эстонский форвард Сандер Райесте. Во втором туре баски проиграли в гостях сербской "Црвене Звезде" - 73:90 (31:36). Эстонский легионер снова вышел в стартовой пятерке, провел на площадке 11 минут, но очков, как и в дебютном матче, не набрал.

Поединок "Химки" (Россия) - "Жальгирис" (Литва) за несколько часов до начала матча был перенесен на 10 октября из-за проблем с коронавирусом в составах обеих команд.