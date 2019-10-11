ВИДЕО: "Зенит" развалился в поединке с "Барселоной"
Во втором туре регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги дебютант турнира петербургский "Зенит" крупно проиграл на своем паркете испанской "Барселоне" - 63:87 (40:43).
Во втором туре регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги дебютант турнира петербургский "Зенит" крупно проиграл на своем паркете испанской "Барселоне" - 63:87 (40:43).
Ключевой в этом поединке стала заключительная четверть, которую питерцы проиграли со счетом 7:28. Напомним, что несколько дней назад "Зенит" в поединке Единой лиги ВТБ победил в Москве ЦСКА.
Другой представитель российского баскетбола в Евролиге подмосковные "Химки" вырвали дома победу у испанской "Басконии" - 79:76 (43:39). Самым результативным игроком матча стал россиянин Алексей Швед, набравший 21 очко.
Литовский "Жальгирис" уступил на выезде итальянскому "Милану" - 81:85 (36:43). Гости провалили первую десятиминутку, которую они проиграли со счетом 7:23.
После двух туров без поражений выступают ЦСКА, "Химки", "Реал", "Барселона" (оба - Испания) и французский "Виллербанн". Оба поединка проиграли "Жальгирис", "Зенит", израильский "Маккаби", турецкий "Фенербахче" и испанская "Валенсия".
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