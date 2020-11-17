ВИДЕО: "Зенит" проиграл "Химкам", ЦСКА победил "Жальгирис"

Практически весь матч питерцы были впереди, но на исходе предпоследней минуты поединка Алексей Швед засадил трехочковую бомбу и вывел "Химки" вперед. В оставшееся время гости удержали победный счет.

Действующий чемпион Евролиги ЦСКА в принципиальном поединке обыграл в гостях литовский "Жальгирис" - 87:78 (45:38).

Продолжает удивлять германская "Бавария". Мюнхенцы вырвали победу в гостях у турецкого "Анадолу Эфес" и продолжают занимать второе место в турнирной таблице - 74:71 (42:37). В следующем туре "Бавария" будет принимать ЦСКА.