ВИДЕО: "Зенит" потерпел первое поражение в Евролиге

Ключевой в этом матче стала вторая четверть, которую питерцы проиграли со счетом 7:22. Хозяева паркета предприняли отчаянные попытки догнать соперника, сократив отставание до "-3", но опытные греки довели матч до победы. "Зенит" (2-1) потерпел первое поражение в турнире.

Испанская "Баскония" (2-3), за которую выступает молодой эстонский игрок Сандер Райесте, неожиданно проиграла дома французскому "Виллербанну" - 86:88 (43:43). Эстонский легионер на площадку не выходил.

В регулярном чемпионате Евролиги лидирует "Барселона (6-1). В очередном туре каталонцы разгромили в гостях германскую "Альбу" - 103:67 (56:36).