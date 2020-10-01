ВИДЕО: "Зенит" и "Жальгирис" победили в Евролиге, ЦСКА проиграл

Успешно начал новый сезон и "Жальгирис". Литовский клуб одолел на выезде греческий "Олимпиакос" - 68:67 (34:37). Последний отрезок поединка обновленный "Жальгирис" выиграл со счетом 21:9.

Самый богатый баскетбольный клуб России ЦСКА проиграл в гостях испанской "Барселоне" - 66:76 (33:41). "Барсу" летом возглавил литовец Шарунас Ясикявичюс.

Предыдущий сезон Евролиги был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. На старте нового регулярного чемпионата лишь 7 клубов допустят ограниченное количество зрителей на свои домашние поединки - "Зенит", "Химки", ЦСКА (все - Россия), итальянский "Милан", французский "Виллербан", испанская "Валенсия" и "Жальгирис".

В составе чемпиона Испании "Басконии" заявлен 21-летний эстонский форвард Сандер Райесте (рост 204 см), выступавший в прошлом сезоне на правах аренды в таллиннском "Калев/Крамо". Свой первый матч баски проведут 2 октября дома против "Реала".