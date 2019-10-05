ВИДЕО: ВЭФ победил в Копли, "Калев/Крамо" проиграл в Юрмале
Неудачным выдался субботний день в эстонско-латвийской баскетбольной лиге для двух калевских команд.
Неудачным выдался субботний день в эстонско-латвийской баскетбольной лиге для двух калевских команд.
Серебряный медалист чемпионата Эстонии "Калев/ТУ" дал бой в спорткомплексе "Сыле" латвийскому клубу ВЭФ, но все же вынужден был уступить сопернику - 96:99 (37:41).
Чемпион Эстонии по баскетболу таллиннский "Калев/Крамо" неожиданно проиграл в гостях "Юрмале" - 56:68 (38:37).
Из эстонских клубов лучше всех пока выступает пярнуский "Садам", выигравший оба стартовых поединка.
Во втором сезоне эстонско-латвийской баскетбольной лиги участвуют 15 команд - 8 эстонских и 7 латвийских. По итогам двухкругового турнира борьбу за медали в плей-офф продолжат 8 лучших команд.
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