ВИДЕО: ВЭФ победил в Копли, чемпион Эстонии проиграл в Юрмале

Серебряный медалист чемпионата Эстонии "Калев/ТУ" дал бой в спорткомплексе "Сыле" латвийскому клубу ВЭФ, но все же вынужден был уступить сопернику - 96:99 (37:41).

Чемпион Эстонии по баскетболу таллиннский "Калев/Крамо" неожиданно проиграл в гостях "Юрмале" - 56:68 (38:37).

Из эстонских клубов лучше всех пока выступает пярнуский "Садам", выигравший оба стартовых поединка.

Во втором сезоне эстонско-латвийской баскетбольной лиги участвуют 15 команд - 8 эстонских и 7 латвийских. По итогам двухкругового турнира борьбу за медали в плей-офф продолжат 8 лучших команд.