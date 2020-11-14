ВИДЕО: В эстонско-латвийской лиге игрок получил травму черепа

В дебюте матча раквереский игрок в борьбе за выбор позиции получил сильный удар локтем от Кристьяна Кангура в область глаза. Случилось это на третьей минуте поединка.

Отряд не заметил потери бойца

Прямо с площадки Нийтс был отправлен в больницу, где у него установили перелом черепной кости. Игрока отпустили домой, но в воскресенье он снова должен показаться врачу.

Несмотря на потерю игрока стартовой пятерки в самом начале матча, раквересцы сумели обыграть столичный клуб - 82:68 (48:36).

В регламент внесли важное изменение

В эстонско-латвийской баскетбольной лиге выступают 13 клубов - 7 эстонских и 6 латвийских. Правление лиги из-за распространения коронавируса вынуждено было внести важное изменение в регламент турнира.

На первом этапе эстонские и латвийские клубы между собой не сыграют. Регулярный чемпионат пройдет в четыре круга внутри каждой из стран. По его итогам лучшие команды эстонской и латвийской групп выйдут в плей-офф.

В Латвии без поражений выступает рижский ВЭФ (7-0), опережающий "Вентспилс" (6-1) и "Огре" (3-3). В эстонской группе лидирует многократный чемпион страны таллиннский "Калев/Крамо" (5-1), на втором месте пярнуский "Садам" (6-2), замыкает лидирующую тройку "Авис/Утилитас" (5-5).

15 ноября калевцы должны были принимать в рамках Единой лиги ВТБ белорусский "Цмоки", но эта игра перенесена на 9 декабря.