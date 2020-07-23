ВИДЕО: Скандально известная украинка выходит замуж за звезду латвийского спорта

Звезда шоу-бизнеса свои чувства к спортсмену очень эмоционально выразила в "Инстаграме". Седокова пообещала стать самой лучшей женой, а позже показала кольцо и видеоролик с романтической прогулки в Майами на лодке.

"Самый лучший мужчина Вселенной"

"Мне кажется, "до тебя" не было. Ты появился и изменил мою жизнь, показав мне, что значит настоящая любовь.

Теперь, я знаю точно, что значит "любить больше жизни". Любить несмотря ни на что. Мы прошли через многое, наш опыт и наши ошибки, каждый̆ день дают нам возможность ценить даже секунду друг с другом, каждую мелочь, каждое касание, но сегодня есть ты и я, и есть наше удивительное настоящее и будущее.

Я обещаю тебе стать самой лучшей женой для тебя и только для тебя, лучшим другом и партнером, лучшей мамой нашим детям. Я благодарю Бога за каждую секунду с тобой и скучаю каждую секунду без тебя. Ты моя вечность.

Я сказала тебе "ДА". Да, я выйду за тебя, самый лучший мужчина во всей Вселенной", — такое сообщение разместила Седокова в "Инстаграме".

Ради певицы Тимма бросил семью с ребенком

В свою очередь, Тимма также разместил сообщение о чувствах к будущей супруге. "Я отдам тебе свое сердце на всю жизнь", - пообещал латвийский баскетболист украинке.

Об отношениях скандально известной певицы и спортсмена стало известно в 2019 году. Ради новой возлюбленной баскетболист оставил семью с ребенком.

До романа с гражданином Латвии Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского "Динамо" и сборной Беларуси Валентином Белькевичем - от него у нее родилась дочь. У певицы также есть дочь от второго брака с предпринимателем Максимом Чернявским и сын от бизнесмена Артема Комарова.

На родине бывшую солистку "ВИА Гры" много критиковали за концерты на территории России, с которой у Украины очень сложные отношения.

В 2013 году Тимма был выбран на драфте НБА под 60-м номером - на латвийца положил глаз "Мемфис", однако в сильнейшей баскетбольной лиге мира ему так и не довелось сыграть. В прошлом году Тимма подписал 2-летний контракт с "Химками".