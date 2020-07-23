23.07.2020, 16:00

ВИДЕО: Скандально известная украинка выходит замуж за звезду латвийского спорта

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ВИДЕО: Скандально известная украинка выходит замуж за звезду латвийского спорта
Janis Timma ja Anna Sedokova TASS

37-летняя украинская певица Анна Седокова согласилась выйти замуж за 28-летнего баскетболиста сборной Латвии и подмосковных "Химок" Яниса Тимму. О радостном событии в своей жизни уроженка Киева отчиталась в социальных сетях.

Звезда шоу-бизнеса свои чувства к спортсмену очень эмоционально выразила в "Инстаграме". Седокова пообещала стать самой лучшей женой, а позже показала кольцо и видеоролик с романтической прогулки в Майами на лодке.

"Самый лучший мужчина Вселенной"

"Мне кажется, "до тебя" не было. Ты появился и изменил мою жизнь, показав мне, что значит настоящая любовь.

Теперь, я знаю точно, что значит "любить больше жизни". Любить несмотря ни на что. Мы прошли через многое, наш опыт и наши ошибки, каждый̆ день дают нам возможность ценить даже секунду друг с другом, каждую мелочь, каждое касание, но сегодня есть ты и я, и есть наше удивительное настоящее и будущее.

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Я обещаю тебе стать самой лучшей женой для тебя и только для тебя, лучшим другом и партнером, лучшей мамой нашим детям. Я благодарю Бога за каждую секунду с тобой и скучаю каждую секунду без тебя. Ты моя вечность.

Я сказала тебе "ДА". Да, я выйду за тебя, самый лучший мужчина во всей Вселенной", — такое сообщение разместила Седокова в "Инстаграме".

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Мне кажется, «до тебя» не было. Ты появился и изменил мою жизнь, показав мне, что значит настоящая любовь. Теперь, я знаю точно, что значит «любить больше жизни». Любить не смотря ни на что. Мы прошли через многое, наш опыт и наши ошибки, каждый день дают нам возможность ценить даже секунду друг с другом, каждую мелочь, каждое касание, но сегодня есть ТЫ и Я и есть наше удивительное настоящее и будущее. Я обещаю тебе стать самой лучшей женой для тебя и только для тебя, лучшим другом и партнером, лучшей мамой нашим детям. Я благодарю Бога за каждую секунду с тобой и скучаю каждую секунду без тебя. Ты моя вечность. Я сказала тебе «ДА». Да, я выйду за тебя, самый лучший мужчина во всей Вселенной @janis.timma ❤️ #явсегдарядом

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Ради певицы Тимма бросил семью с ребенком

В свою очередь, Тимма также разместил сообщение о чувствах к будущей супруге. "Я отдам тебе свое сердце на всю жизнь", - пообещал латвийский баскетболист украинке.

Об отношениях скандально известной певицы и спортсмена стало известно в 2019 году. Ради новой возлюбленной баскетболист оставил семью с ребенком.

До романа с гражданином Латвии Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского "Динамо" и сборной Беларуси Валентином Белькевичем - от него у нее родилась дочь. У певицы также есть дочь от второго брака с предпринимателем Максимом Чернявским и сын от бизнесмена Артема Комарова.

На родине бывшую солистку "ВИА Гры" много критиковали за концерты на территории России, с которой у Украины очень сложные отношения.

В 2013 году Тимма был выбран на драфте НБА под 60-м номером - на латвийца положил глаз "Мемфис", однако в сильнейшей баскетбольной лиге мира ему так и не довелось сыграть. В прошлом году Тимма подписал 2-летний контракт с "Химками".

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Спасибо за поздравления ❤️ Нам невероятно приятно! Я знаю, что вы хотите подробностей 😂 ⠀ Мы решили поехать на лодку, но ровно за 10 минут до того, как отплыть, она поломалась. Мы, всей нашей большой компанией, развернулись назад и @janis.timma был очень раздражён. Я думаю, как же так можно расстраиваться из-за лодки) Но позвонил человек и нашёл другую. Мы зашли на борт и начал лить жуткий дождь. Мы остались и сидели под дождем. Обнимались и были счастливы, а потом вышло солнышко и Янис появился с букетом алых роз... ⠀ Эту историю я расскажу потом, если мой муж разрешит. Но он однажды написал -Difficult road often lead to beautiful destinations ❤️ ⠀ У нас все счастливы, все живут мирно и в своей большой любви. И бывшие и родители и любимые дети. И особенно мы, настоящие. Не переживайте, некоторые ещё не раз смогут выкрикнуть «опять беременна», я обязательно доставлю вам всем это удовольствие ))) ⠀ И да. Кольцо. Самое красивое на свете! Хотя, я бы вышла за него, даже если бы он сделал предложение пробкой от шампанского! От Cristal 💍🍾❤️

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