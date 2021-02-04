04.02.2021, 18:15

ВИДЕО: Сборная Эстонии проиграла россиянкам с разницей 44 очка

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Naiste korvpall, Eesti vs Venemaa
Naiste korvpall, Eesti vs VenemaaFoto: Ilmar Saabas

В предпоследнем матче квалификации женского чемпионата Европы по баскетболу сборная Эстонии проиграла в Оренбурге России - 79:35 (45:18).

Лишь в стартовой пятиминутке на паркете шла равная борьба. В дальнейшем доминировали россиянки, которые приблизились к завоеванию путевки на Евробаскет-2021. Самыми результативными в своих командах были Кадри Ласс и Раиса Мусина, набравшие по 17 очков.

Первая встреча соперниц состоялась еще до пандемии. Тот поединок в Таллинне наши девушки проиграли со счетом 66:96.

Сборная Эстонии проиграла все 5 проведенных матчей. В заключительном поединке отборочного турнира эстонские баскетболистки сыграют 6 февраля в Оренбурге с Боснией и Герцеговиной.

Финальная стадия женского чемпионата Европы по баскетболу пройдет во второй половине июня в Испании и Франции.

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