ВИДЕО: Сборная Эстонии проиграла россиянкам с разницей 44 очка

Лишь в стартовой пятиминутке на паркете шла равная борьба. В дальнейшем доминировали россиянки, которые приблизились к завоеванию путевки на Евробаскет-2021. Самыми результативными в своих командах были Кадри Ласс и Раиса Мусина, набравшие по 17 очков.

Первая встреча соперниц состоялась еще до пандемии. Тот поединок в Таллинне наши девушки проиграли со счетом 66:96.

Сборная Эстонии проиграла все 5 проведенных матчей. В заключительном поединке отборочного турнира эстонские баскетболистки сыграют 6 февраля в Оренбурге с Боснией и Герцеговиной.

Финальная стадия женского чемпионата Европы по баскетболу пройдет во второй половине июня в Испании и Франции.