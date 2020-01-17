ВИДЕО: "Реал" неудачно съездил в Россию - 2 поражения за 3 дня

Победа над именитым соперником дорого обошлась российскому клубу. Из-за травм досрочно завершили матч американские легионеры "Химок" Крис Крамер и Девин Букер.

"Реал" потерпел второе поражение в России за три дня. Ранее испанцы проиграли в Евролиге ЦСКА - 55:60. Несмотря на две осечки подряд, "Реал" (15-5) сохранил за собой второе место в турнирной таблице.

"Химки" (9-11) прервали серию из четырех поражений кряду и пытаются попасть в зону плей-офф.