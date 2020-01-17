ВИДЕО: "Реал" неудачно съездил в Россию - 2 поражения за 3 дня

В стартовом матче 20-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги подмосковные "Химки" победили на своей площадке испанский "Реал" - 102:94 (55:44). Самым результативным игроком этого поединка стал Алексей Швед, набравший 21 очко.
Победа над именитым соперником дорого обошлась российскому клубу. Из-за травм досрочно завершили матч американские легионеры "Химок" Крис Крамер и Девин Букер.
"Реал" потерпел второе поражение в России за три дня. Ранее испанцы проиграли в Евролиге ЦСКА - 55:60. Несмотря на две осечки подряд, "Реал" (15-5) сохранил за собой второе место в турнирной таблице.
"Химки" (9-11) прервали серию из четырех поражений кряду и пытаются попасть в зону плей-офф.
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