ВИДЕО: Пермяки спустили чемпионов Эстонии с небес на землю

Поклонники эстонского клуба надеялись, что их любимцы поймали победную волну и смогут добиться победы в Перми, но "Парма" очень серьезно отнеслась к матчу.

Калевцы вынуждены были долгое время догонять соперника. Перед заключительной четвертью они уступали сопернику 6 очков - 57:63, но повторить погоню двухдневный давности не удалось.

Самым результативным в составе эстонского клуба стал американец Маркус Кин, набравший 19 очков. Столько же очков у "Пармы" набрал литовец Адас Юшкявичюс.

12 февраля соперники проведут повторную встречу в Перми. Первоначально этот матч должен был пройти в начале января в Таллинне. Пермяки прибыли тогда в эстонскую столицу, но из-за коронавирусных проблем в рядах "Калева" поединок пришлось в последний момент отменить.

"Калев/Крамо" по-прежнему находится в подвале турнирной таблицы (3 победы и 11 поражений).