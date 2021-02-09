ВИДЕО: Пермяки спустили чемпионов Эстонии с небес на землю

Баскетболисты таллиннского "Калев/Крамо", одержавшие в минувшее воскресенье сенсационную победу в рамках Единой лиги ВТБ над ЦСКА, продолжили турне по России в Перми, где проиграли "Парме" - 72:80 (39:47).
Поклонники эстонского клуба надеялись, что их любимцы поймали победную волну и смогут добиться победы в Перми, но "Парма" очень серьезно отнеслась к матчу.
Калевцы вынуждены были долгое время догонять соперника. Перед заключительной четвертью они уступали сопернику 6 очков - 57:63, но повторить погоню двухдневный давности не удалось.
Самым результативным в составе эстонского клуба стал американец Маркус Кин, набравший 19 очков. Столько же очков у "Пармы" набрал литовец Адас Юшкявичюс.
12 февраля соперники проведут повторную встречу в Перми. Первоначально этот матч должен был пройти в начале января в Таллинне. Пермяки прибыли тогда в эстонскую столицу, но из-за коронавирусных проблем в рядах "Калева" поединок пришлось в последний момент отменить.
"Калев/Крамо" по-прежнему находится в подвале турнирной таблицы (3 победы и 11 поражений).
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