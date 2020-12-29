ВИДЕО: Не хватило сил. "Калев/Крамо" потерпел очередное поражение в России

У чемпиона Эстонии не хватило сил на вторую половину матча, что, впрочем, не удивляет: в Нижний Новгород калевцы отправились из-за травм в усеченном составе - на паркет выходили лишь 8 игроков.

В начале заключительной четверти нижегородцы вели с перевесом в 22 очка, но под занавес матча гости сократили разрыв в счете. Украшением поединка стала перестрелка нижегородца Ивана Стребкова и калевца Маркуса Кина - каждый из них набрал 31 очко.

Эстонский клуб по-прежнему находится в подвале турнирной таблицы - 1 победа и 6 поражений. У нижегородцев диаметрально противоположные показатели (6-1) - они занимают второе место.

Следующий матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ чемпион Эстонии проведет 4 января дома с пермской "Пармой".