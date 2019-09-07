ВИДЕО: Литва проиграла Франции и покидает чемпионат мира

Это поражение не позволит литовской команде выйти в четвертьфинал чемпионата мира и продолжить борьбу за медали. Впереди у Литвы еще один поединок, но он уже не изменит ситуацию.

На предыдущем мировом первенстве литовцы заняли четвертое место, уступив в поединке за бронзовые медали французам.

В заключительном матче игрового дня США победили Грецию - 69:53 (38:25). Греческая команда считалась одним из претендентов на медали чемпионата мира, но перед заключительным поединком с Чехией занимает последнее место в группе.

В настоящий момент известны 7 участников четвертьфинальной стадии - Аргентина, Польша, Сербия, Испания, США, Франция и Австралия. На последнюю вакансию претендуют Чехия, Бразилия и Греция.