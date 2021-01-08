ВИДЕО: Команда эстонского легионера прервала победную серию ЦСКА

В регулярном чемпионате баскетбольной Евролиги испанская "Баскония" победила дома действующего чемпиона ЦСКА - 95:93 (46:45).
В концовке поединка ЦСКА имел шанс перевести матч в овертайм, но лучший снайпер армейцев Майк Джеймс в последней атаке промахнулся. Испанский клуб прервал победную серию ЦСКА, которая насчитывала 12 матчей.
За "Басконию" выступает эстонский баскетболист Сандер Райесте, но он на площадку не выходил.
Несмотря на поражение, ЦСКА сохранил лидерство в турнирной таблице. Следующий матч армейский клуб проведет 13 января в Москве с "Жальгирисом".
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