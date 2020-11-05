ВИДЕО: "Калев/Крамо" проиграл битву аутсайдеров в Единой лиге ВТБ

Калевцы выиграли у соседа по турнирной таблице первую четверть матча - 22:18, но уступили вторую - 15:25. Пару раз хозяева паркета догоняли соперника в третьей четверти, но выйти вперед так и не удалось. Последний раз в Таллинне "Астана" побеждала в январе 2016 года.

"Нам не хватило несколько игроков. Непросто играть в усеченном составе - за 9 дней мы сыграли 4 матча. Конечно, ребята устали, но я не оправдываюсь. Мы должны играть лучше, если собираемся побеждать в Единой лиге ВТБ", - так прокомментировал исход матча наставник эстонского клуба Робертс Штельмахерс.

Чемпион Эстонии проиграл в Единой лиге ВТБ все 4 проведенных матча. Следующий поединок у калевцев запланирован 15 ноября дома с белорусским клубом "Цмоки".