ВИДЕО: "Калев/Крамо" потерпел крупное поражение в Единой лиге ВТБ

В начале января коронавирусная волна накрыла эстонский клуб. По этой причине калевцам пришлось перенести два матча. Период изоляции закончился, но из-за коронавирусных проблем в Саратов отправились лишь 8 игроков.

В первой половине матча гости оказывали сопернику достойное сопротивление. После перерыва игра проходила под диктовку "Автодора". Последнюю четверть эстонский клуб проиграл со счетом 6:23.

Калевцы замыкают турнирную таблицу Единой лиги ВТБ - 1 выигранный матч и 7 поражений. Следующий поединок чемпион Эстонии должен провести 18 января дома с петербургским "Зенитом".