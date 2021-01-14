ВИДЕО: "Калев/Крамо" потерпел крупное поражение в Единой лиге ВТБ

После коронавирусной паузы таллиннский "Калев/Крамо" продолжил выступление в Единой лиге ВТБ. В очередном матче чемпион Эстонии уступил в гостях саратовскому "Автодору" - 61:87 (40:44).
В начале января коронавирусная волна накрыла эстонский клуб. По этой причине калевцам пришлось перенести два матча. Период изоляции закончился, но из-за коронавирусных проблем в Саратов отправились лишь 8 игроков.
В первой половине матча гости оказывали сопернику достойное сопротивление. После перерыва игра проходила под диктовку "Автодора". Последнюю четверть эстонский клуб проиграл со счетом 6:23.
Калевцы замыкают турнирную таблицу Единой лиги ВТБ - 1 выигранный матч и 7 поражений. Следующий поединок чемпион Эстонии должен провести 18 января дома с петербургским "Зенитом".
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