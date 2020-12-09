ВИДЕО: "Калев/Крамо" одержал первую победу в Единой лиге ВТБ

Поединок с белорусским клубом напоминал качели. В середине второй четверти хозяева паркета были впереди - 38:24, однако к большому перерыву "Цмоки" сократили разрыв до минимума.

27 очков Кина

Во второй половине встречи калевцы упустили инициативу - 59:68, но в заключительной четверти сумели вырвать победу.

Самым результативным игроком матча стал американский защитник эстонского клуба Маркус Кин, набравший 27 очков. В минувшую субботу он показал пярнуской публике средний палец, после которого руководство калевцев вынуждено было приносить извинения болельщикам.

Результативно сыграл и Янари Йыэсаар, досрочно вернувшийся из испанской командировки - на его счету 19 очков + 8 подборов.

Впереди 2 матча в России

"Мы показали качественную игру, прогрессируем шаг за шагом и добавляем новых игроков в свой состав. Янари — отличный игрок, нам были нужны его подбор и трехочковые броски. Посмотрим, как адаптируется в команде наш второй новичок Морис Кемп и ждем возвращения Шавона Льюиса", - так прокомментировал первую победу в сезоне главный тренер эстонского клуба Робертс Штельмахерс.

Следующий поединок в рамках Единой лиги ВТБ "Калев/Крамо" должен провести 12 декабря в гостях против казанского клуба УНИКС. До конца года калевцам предстоит еще один выезд в Россию к "Нижнему Новгороду".