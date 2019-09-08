ВИДЕО: "Калев/Крамо" дал бой знаменитому "Жальгирису"

"Жальгирис" — легендарный баскетбольный клуб из Литвы, постоянный участник Евролиги. "Калев/Крамо" — действующий чемпион Эстонии, но все-таки не такой (пока?) высококлассный клуб, как его соперник из Каунаса.

Самыми результативными игроками стали Артурас Милакнис (19 очков) у "Жальгириса" и Дуайт Коулби (14 очков) у "Калев/Крамо".