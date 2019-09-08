08.09.2019, 21:54

ВИДЕО: "Калев/Крамо" дал бой знаменитому "Жальгирису"


rus.delfi.ee
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В матче, проходившем под эгидой Ekspress Meedia, наш чемпион уступил - 71:95. Керр Крийза, молодой баскетболист из Эстонии, вышел в стартовом составе литовцев.

"Жальгирис" — легендарный баскетбольный клуб из Литвы, постоянный участник Евролиги. "Калев/Крамо" — действующий чемпион Эстонии, но все-таки не такой (пока?) высококлассный клуб, как его соперник из Каунаса.

Самыми результативными игроками стали Артурас Милакнис (19 очков) у "Жальгириса" и Дуайт Коулби (14 очков) у "Калев/Крамо".

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