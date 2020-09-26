ВИДЕО: "Калев/Крамо" дал бой "Зениту", ЦСКА неожиданно проиграл
Чемпион Эстонии по баскетболу таллиннский "Калев/Крамо" в первом матче Единой лиги ВТБ в упорной борьбе уступил в гостях петербургскому "Зениту" - 83:91 (41:46).
Чемпион Эстонии по баскетболу таллиннский "Калев/Крамо" в первом матче Единой лиги ВТБ в упорной борьбе уступил в гостях петербургскому "Зениту" - 83:91 (41:46).
Судьба встречи была предопределена на последних минутах заключительной четверти, которую питерцы выиграли со счетом 27:20. "Зенит" одержал победы во всех трех проведенных матчах.
Калевцы в обновленном составе
Новый сезон калевцы должны были открыть еще в минувшую среду в Краснодаре, но из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в кубанском "Локомотиве" этот поединок был перенесен на октябрь.
Следующий матч "Калев/Крамо" должен провести дома против подмосковных "Химок", но эта игра, скорее всего, состоится на площадке соперника.
В нынешнем сезоне состав эстонского клуба претерпел существенные изменения. Во-первых, покинули команду все легионеры, которые в основном и давали результат. Из прошлогоднего состава удалось сохранить только трех доморощенных игроков. Во-вторых комплектация команды окончательно не завершена.
ЦСКА проиграл на последней секунде
К этому времени уже завершился один поединок. Многократный победитель турнира ЦСКА неожиданно проиграл на своей площадке пермской "Парме" - 95:97 (55:44). Заключительную четверть армейцы проиграли с разницей в 22 очка - 14:36.
Победу пермякам принес трехочковый бросок Максима Григорьева на последней секунде матча. "Парма" впервые в своей истории победила ЦСКА.
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