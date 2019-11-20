ВИДЕО: "Химки" проиграли в Евролиге с трехзначным счетом

Дебютант турнира петербургский "Зенит" уступил "Валенсии" - 90:94 (38:33). Перед заключительтной четвертью питерцы лидировали с преимуществом в 6 очков, но удержать этот перевес не смогли.

Другой представитель российского баскетбола подмосковные "Химки" крупно проиграли "Реалу" - 76:104 (42:65).

Действующий чемпион Евролиги ЦСКА 20 ноября сыграет в гостях с испанской "Басконией" (начало в 22:00).