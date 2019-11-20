20.11.2019, 17:10
ВИДЕО: "Химки" проиграли в Евролиге с трехзначным счетом
В 9-м туре регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги неудачно сыграли в Испании российские клубы.
В 9-м туре регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги неудачно сыграли в Испании российские клубы.
Дебютант турнира петербургский "Зенит" уступил "Валенсии" - 90:94 (38:33). Перед заключительтной четвертью питерцы лидировали с преимуществом в 6 очков, но удержать этот перевес не смогли.
Другой представитель российского баскетбола подмосковные "Химки" крупно проиграли "Реалу" - 76:104 (42:65).
Действующий чемпион Евролиги ЦСКА 20 ноября сыграет в гостях с испанской "Басконией" (начало в 22:00).
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