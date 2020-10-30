ВИДЕО: "Химки" одержали первую победу, Райесте увидел спурт "Барселоны"
Первую победу в регулярном чемпионате баскетбольной Евролиги одержали подмосковные "Химки". Российский клуб на своей площадке обыграл сербскую "Црвену Звезду" - 83:77 (44:40).
Первую победу в регулярном чемпионате баскетбольной Евролиги одержали подмосковные "Химки". Российский клуб на своей площадке обыграл сербскую "Црвену Звезду" - 83:77 (44:40).
Самым результативным игроком поединка стал американский защитник Эррик Макколлум, проводивший первый матч за "Химки" - 23 очка.
Драматично завершился заключительный поединок 6-го тура Евролиги "Баскония" - "Барселона". Баски, за которых выступает форвард сборной Эстонии Сандер Райесте, за три минуты до конца встречи вели с перевесом в 11 очков - 69:58, но умудрились проиграть - 71:72. Райесте попал в заявку на матч, но на площадку не выходил.
"Барселона" догнала в турнирной таблице "Жальгирис" - оба клуба одержали по 5 побед. Следующий тур Евролиги пройдет 5-6 ноября.
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