ВИДЕО: Горячий эстонский парень ударил в лицо 17-летнего юниора
Поединок чемпионата Эстонии по баскетболу среди команд первой лиги был отмечен неприятным инцидентом.
Поединок чемпионата Эстонии по баскетболу среди команд первой лиги был отмечен неприятным инцидентом.
В концовке встречи 28-летний игрок пайдеского "Викинга" Кевин Пунтсо в игровой ситуации получил удар локтем в лицо.
Рассерженный пайдесец не смог сдержать своих эмоций. В ответ Пунтсо нанес акцентированный удар кулаком в лицо 17-летнему баскетболисту Тартуского университета-2 Маркусу Хейнакроону.
Если бы такой эпизод произошел на улице Пунтсо вполне мог загреметь за решетку. В спорте все можно списать на эмоции. За неспортивное поведение пайдесец был удален до конца матча - впереди его ожидает дисквалификация.
Тартусцы выиграли поединок чемпионата Эстонии на своей площадке со счетом 93:76.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Ученые выяснили, что коронавирус "берет" не всех
Как выглядят мусульманские женщины дома, при муже
Смерть мотору: греть или не греть современный двигатель зимой?
Полная разруха: условия жизни Загитовой потрясли прессу