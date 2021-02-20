ВИДЕО: Горячий эстонский парень ударил в лицо 17-летнего юниора

В концовке встречи 28-летний игрок пайдеского "Викинга" Кевин Пунтсо в игровой ситуации получил удар локтем в лицо.

Рассерженный пайдесец не смог сдержать своих эмоций. В ответ Пунтсо нанес акцентированный удар кулаком в лицо 17-летнему баскетболисту Тартуского университета-2 Маркусу Хейнакроону.

Если бы такой эпизод произошел на улице Пунтсо вполне мог загреметь за решетку. В спорте все можно списать на эмоции. За неспортивное поведение пайдесец был удален до конца матча - впереди его ожидает дисквалификация.

Тартусцы выиграли поединок чемпионата Эстонии на своей площадке со счетом 93:76.