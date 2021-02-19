ВИДЕО: Фантастика! Сборная Эстонии вырвала победу в овертайме у Италии!

Самым результативным игроком матча стал Майк Котсар, набравший 32 очка. Наши баскетболисты в шаге от выхода на Евробаскет-2022!

Перевес достигал 22 очка

Поединок в Перми против двукратных чемпионов Европы войдет в историю эстонского баскетбола. Скажем прямо: в победу над итальянцами мало кто верил, поскольку в Пермь сборная Эстонии улетела не в самом оптимальном составе. По различным причинам отсутствует целая группа ведущих игроков - Сийм-Сандер Вене, Кристьян Китсинг, Райн Вейдеман, Сандер Райесте, Керр Крийза...

Однако ход поединка на паркете Дворца спорта "Молот" опроверг все предматчевые расклады. В середине третьей четверти наши баскетболисты выигрывали у грозного соперника с разницей в 22 очка - 68:46, но итальянцы за 10 секунд до конца основного времени матча восстановили равновесие. И все-таки в дополнительной пятиминутке сборная Эстонии сумела вырвать победу. Италия потерпела первое поражение в отборочном турнире.

"Это была сумасшедшая игра, - признал на послематчевой пресс-конференции наставник сборной Эстонии Юкка Тойала. - В какой-то момент нам не хватило опыта, чтобы справиться с давлением соперника. Конечно, я очень счастлив, что нам удалось выиграть этот матч. Растерять преимущество в 22 очка, играть овертайм и вырвать победу - это показывает характер команды. Сборная Эстонии хочет пробиться в финальный турнир чемпионата Европы", - подчеркнул финский специалист.

Помимо матча с Италией, эстонская команда сыграет в Перми с Россией (21 февраля) и Северной Македонией (22 февраля).

Россия прошла на Евробаскет

Напомним, что в финальную стадию Евробаскета-2022 по итогам отборочного турнира выйдут Италия, как один из организаторов чемпионата Европы, и две лучшие команды.

Основной конкурент сборной Эстонии в борьбе за путевку на Евробаскет - Северная Македония, которая в Перми проведет 4 матча за 5 дней. В своем первом поединке македонцы уступили накануне Италии - 84:92 (43:41), а во второй встрече проиграли России - 77:94 (33:51). Российские баскетболисты завоевали право выступления на Евробаскете.