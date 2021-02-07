ВИДЕО: Фантастика! "Калев" победил ЦСКА с трехзначным счетом!

Несмотря на неудачную неделю, в ходе которой ЦСКА проиграл в Единой лиге ВТБ и Евролиге три матча подряд, хозяева паркета считались мегафаворитами поединка. Некоторые букмекерские конторы не принимали ставки на исход матча с участием эстонского клуба в Москве.

"Калев" отыгрался с "-14"

Свой статус фаворита действующий чемпион Евролиги долгое время оправдывал. В начале заключительной десятиминутки преимущество ЦСКА достигало 14 очков. Казалось, исход встречи предрешен, но на последних минутах матча калевцы догнали соперника и вырвали победу у действующего чемпиона Евролиги.

Заключительную четверть чемпион Эстонии выиграл со счетом 39:23! Похоже, что у ЦСКА на концовку матча из-за плотного графика игр в Евролиге просто не хватило сил.

Самым результативным игроком матча стал Дарран Хиллиард (ЦСКА), набравший 38 очков. У калевцев выделялся Маркус Кин - 26 очков.

Что сказали тренеры?

"Поздравляю "Калев". Мы, вероятно, перегружены - нам сейчас непросто, - признал главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис. - Соперники здорово атаковали, бросали без давления и смогли победить. Понятно, что наши проблемы не только в баскетболе. Ждем, когда вернутся в строй травмированные игроки".

"Какие могут быть мнения, когда мы обыграли ЦСКА? Хочу сказать спасибо всем игрокам - они боролись за каждый метр на площадке", - подчеркнул наставник эстонского клуба Робертс Штельмахерс.

Историческая победа в Москве

Эстонский клуб впервые победил ЦСКА в рамках Единой лиги ВТБ. Последнюю победу над грозным соперником в официальном матче калевцы одержали весной 1991 года в победном для себя чемпионате СССР. Интересно, что счет того поединка в Москве был практически идентичный - 107:104!

"Калев" выиграл третий матч в сезоне (две предыдущие виктории были одержаны над белорусским клубом "Цмоки"). Победив ЦСКА, чемпион Эстонии покинул последнюю строчку турнирной таблицы. Следующие два поединка калевцы проведут 9 и 12 февраля в гостях с пермской "Пармой".